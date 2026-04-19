Илон Маск запускает XChat: мессенджер без рекламы и номеров телефона

Компания X Илона Маска готовит к запуску 17 апреля отдельное приложение для обмена сообщениями XChat. Мессенджер будет работать на iOS

Приложение станет частью общей экосистемы платформы и предложит пользователям общение без рекламы и необходимости привязки номера телефона.

Функционал XChat ориентирован на повышенную безопасность: он поддерживает сквозное шифрование, защиту от создания скриншотов, а также функции редактирования и удаления сообщений у всех участников. Пользователи смогут совершать групповые аудио- и видеозвонки, а также использовать исчезающие сообщения и создавать чаты на сотни участников.

Запуск XChat является ключевым этапом в реализации стратегии Илона Маска по превращению платформы X в универсальное «суперприложение».

Проект объединит функции социальной сети, мессенджера и сервиса передачи файлов, создавая альтернативу лидерам рынка в лице WhatsApp и Telegram.