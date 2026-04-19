В Instagram появилась функция редактирования комментариев

Пользователи Instagram получили возможность редактировать свои комментарии после публикации. Новая функция позволяет исправлять ошибки без удаления текста и повторной публикации.

Как сообщили в компании, изменить комментарий можно в течение 15 минут после его размещения. В этот период пользователь может как исправить опечатки, так и дополнить или сократить текст. Ограничений на количество правок в это время не предусмотрено.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать кнопку «Редактировать», которая появляется рядом с опубликованным комментарием. После внесения изменений под ним отображается отметка о том, что текст был отредактирован.

Ранее для исправления ошибок пользователям приходилось удалять комментарий и писать новый.

По данным компании, в прошлом году число ежемесячно активных пользователей платформы превысило 3 млрд человек. Введение функции редактирования может снизить количество комментариев с ошибками.