В Казахстане учредили орден имени Ходжи Ахмета Ясави

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об учреждении нового государственного ордена «Қожа Ахмет Ясауи». Награда названа в честь великого мыслителя и поэта, основоположника тюркской ветви суфизма.

Орден будет вручаться гражданам Казахстана и иностранцам за особый вклад в сохранение, изучение и популяризацию наследия Ходжи Ахмета Ясави, а также за укрепление культурно-духовных ценностей.

Разработкой дизайна ордена поручено заняться Национальному банку Республики Казахстан.

Ходжа Ахмет Ясави (1103–1166) – выдающийся суфийский поэт, мистик, автор труда «Диван-и-хикмет» («Книга мудрости»), сыгравший ключевую роль в распространении ислама среди тюрков Центральной Азии.

В городе Туркестан находится мавзолей Ясави, построенный по приказу Эмира Тимура (Тамерлана). Новая награда призвана подчеркнуть значимость Туркестана как духовного центра тюркского мира и способствует популяризации гуманистических идей мыслителя.