Axiom Space объявила дату первых летных испытаний лунного скафандра

Axiom Space планирует провести первые летные испытания скафандра AxEMU, предназначенного для высадки на Луну, в 2027 году на борту МКС или в рамках миссии Artemis III.

В настоящее время компания собирает квалификационный образец для серии жестких проверок, включая вибрационные тесты и испытания в термовакуумной камере. Специалисты моделируют условия экстремальных температур и давления, чтобы подтвердить безопасность оборудования для астронавтов.

Параллельно Axiom Space ведет работу по интеграции интерфейсов скафандра с лунными посадочными модулями от SpaceX и Blue Origin.

Согласно планам NASA, в 2027 году скафандр может быть задействован в обновленной миссии Artemis III, в ходе которой корабль Orion состыкуется с прототипами систем высадки на околоземной орбите.