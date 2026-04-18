Морские ежи оказались коллекционерами «минеральных сокровищ»

Морские ежи, обитающие у берегов Японии, целенаправленно собирают в специальные мешочки-дивертикулы редчайшие минералы, доля которых в грунте составляет сотые доли процента. Об этом сообщает «Морской биологический журнал».

Исследование плоских морских ежей Scaphechinus mirabilis и Scaphechinus griseus показало, что животные игнорируют обычный песок, накапливая до 85% циркона и титаномагнетита.

Ранее считалось, что песок служит ежам балластом для устойчивости на волнах. Однако биологи выяснили, что разные виды предпочитают разные минералы: один копит циркон, другой — титаномагнетиты.

Ученые предполагают, что эти кристаллы могут служить источником микроэлементов (железа, титана, кремния), необходимых для пищеварения. Вероятно, микробы в кишечнике ежей помогают «выщелачивать» полезные вещества из твердых зерен, используя их как своеобразную витаминно-минеральную добавку к основному рациону из водорослей.