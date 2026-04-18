Итоги четвертьфиналов Лиги Европы и Лиги конференции: драмы, камбэки и разгромы

В ночь на 17 апреля по итогам четвертьфинальных матчей стали известны все полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференции.

Лига Европы

Одним из центральных противостояний стала встреча «Ноттингем Форест» и «Порту». Первый матч завершился со счётом 1:1, а ответная игра в Ноттингеме началась с удаления: на 8-й минуте Ян Бендарек получил красную карточку, оставив гостей в меньшинстве. Уже через четыре минуты Морган Гиббс-Уайт открыл счёт, и английская команда удержала преимущество до конца матча. «Лесники» находятся в трёх очках от зоны вылета в английской Премьер-лиге, и при этом сохраняют шансы на выход в Лигу чемпионов через победу в турнире.

В полуфинале им будет противостоять еще один представитель АПЛ – «Астон Вилла», которым руководит главный тренер Унаи Эмери. В четвертьфинале «вилланы» уверенно прошли «Болонью». В ответном матче англичане забили три мяча уже в первом тайме и выиграли 4:0. Общий счёт по сумме двух встреч составил 7:1.

Эмери ранее четыре раза выигрывал Лигу Европы — трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом».

В полуфинал также героически пробился португальский клуб «Брага». После ничьей 1:1 в первом матче команда обыграла «Реал Бетис» со счётом 4:2, при этом по ходу встречи уступала 0:2.

В борьбе за финал им будет противостоять немецкий «Фрайбург», который оказался сильнее испанской «Сельты». Игра завершилась со счетом 3:1 (6:1 по сумме двух матчей).

Полуфинальные встречи пройдут в ночь на 1 мая:

«Брага» – «Фрайбург»

«Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»

Матчи начнутся ровно в полночь (по ашх). Ответные игры пройдут в ночь на 8 мая.

Лиги конференции

Борьбу за трофей в полуфинал Лиги конференций продолжат донецкий «Шахтёр» (Украина), «Кристал Пэлэс» (Англия), «Страсбур» (Франция) и «Райо Вальекано» (Испания).

В ответном матче «Шахтёр» сыграл вничью с «Алкмааром» — 2:2 и прошёл дальше по сумме двух встреч (5:2). Все голы в ответном матче были забиты во второй тайме.

«Кристал Пэлэс» уступил «Фиорентине» 1:2, однако вышел в полуфинал благодаря разгромной победе в первом матче (общий счёт — 4:2).

«Страсбур» отыгрался после поражения 0:2 в первом матче и разгромил «Майнц» со счётом 4:0.

«Райо Вальекано» уступил АЕКу 1:3, но прошёл дальше по сумме двух матчей (4:3).

Полуфинальные пары сыграют в ночь на 1 мая:

«Шахтёр» — «Кристал Пэлэс»

«Райо Вальекано» — «Страсбур».

Матчи начнутся ровно в полночь (по ашх). Ответные игры пройдут в ночь на 8 мая.