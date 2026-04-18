Запущена четвёртая фаза разработки газового месторождения Galkynyş

В Марыйском велаяте Туркменистана начался новый этап освоения гигантского газового месторождения Galkynyş. О прошедшей этим утром церемонии сообщили в электронной версии газеты «Нейтральный Туркменистан».

Ранее, в соответствии с постановлением президента Сердара Бердымухамедова, госконцерн Türkmengaz заключил соглашение с китайской компанией CNPC Amudarya Petroleum Company Ltd. о проектировании и строительстве «под ключ» объектов по добыче 10 миллиардов кубометров товарного газа в год и эксплуатационных скважин, обеспечивающих достижение указанного объёма добычи.

Ожидается, что запуск новой фазы позволит укрепить позиции Туркменистана как поставщика природного газа на крупнейший экспортный рынок — Китай.

Подробностями сегодняшних торжеств по случаю старта четвертого этапа освоения месторождения редакция tmcars поделится позже в течение дня.