Глава Туркменистана утвердил поправки в КоАП: новые штрафы вступят в силу с 1 мая

Президент Туркменистана подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях». Документ предусматривает ужесточение ответственности за ряд нарушений на дорогах и вступит в силу с 1 мая 2026 года.

Существенные изменения внесены в статью 222 КоАП, которая касается нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения:

штраф за передачу управления нетрезвому лицу увеличен с 6 до 10 базовых величин;

за вождение в нетрезвом виде без прав минимальный штраф вырос с 7 до 12 базовых величин, максимальный — до 15;

при повторном нарушении без прав нижний порог штрафа повышен с 8 до 17 базовых величин;

для должностных лиц за допуск нетрезвого водителя за руль установлен фиксированный штраф — 5 базовых величин (ранее — от 1 до 3).

Сроки лишения водительских прав и административный арест за управление автомобилем в состоянии опьянения остались без изменений.

Также обновлена статья 228 КоАП:

за отсутствие при себе водительских документов штраф увеличивается до 1 базовой величины;

за управление без оформленной доверенности предусмотрен штраф от 2 до 3 базовых величин;

для лиц, не имеющих права управления, штраф повышен до 5–8 базовых величин;

за передачу управления человеку без прав установлен штраф в 6 базовых величин;

введён штраф от 3 до 5 базовых величин за езду с просроченными правами или временным разрешением.

Кроме того, с 1 мая за непристёгнутый ремень безопасности предусмотрен штраф в размере 1 базовой величины.

Отметим, что 1 базовая величина равна 100 манатам.