ГК Türkmengaz и CNPC подписали соглашение о строительстве новых газовых объектов

16 апреля в Ашхабаде прошла международная научно-практическая конференция, посвящённая 20-летию сотрудничества Туркменистана и Китая в газовой сфере. Об этом сообщает TDH.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур, нефтегазовых компаний и международные эксперты. Обсуждались результаты совместной работы и перспективы развития партнёрства.

Отмечалось, что газовая отрасль остаётся ключевым направлением взаимодействия двух стран. Реализация проектов, в том числе газопровода Туркменистан–Китай и освоение месторождения «Galkynyş», рассматриваются как основа долгосрочного сотрудничества.

Представитель китайской стороны – член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, первый заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян подчеркнул, что Туркменистан является надёжным поставщиком газа, а энергетическое взаимодействие строится на доверии и взаимной выгоде.

Китай выразил готовность к обмену опытом, в том числе в области экологичных технологий.

Председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян отметил значение совместных проектов для энергетической стабильности региона и перспективы их расширения.

В рамках форума подписано соглашение между Государственным концерном Türkmengaz и компанией CNPC Amudarya Petroleum Company Ltd. о проектировании и строительстве «под ключ» объектов по добыче 10 миллиардов кубометров товарного газа в год и эксплуатационных скважин, обеспечивающих достижение указанного объёма добычи в рамках четвёртого этапа освоения газового месторождения «Galkynyş».

Работа конференции продолжилась в тематических сессиях, где обсуждались инвестиции, экспортная инфраструктура, газохимия, подготовка кадров и экологические стандарты.