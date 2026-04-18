В МУНГ им. Я.Какаева начал работу центр «Мастерская Лу Баня»

В Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева открылся центр «Мастерская Лу Баня». В церемонии приняла участие китайская делегация во главе с первым заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

Проект реализуется в рамках курса на модернизацию науки и образования. Подготовка специалистов и внедрение новых технологий рассматриваются как основа экономического развития страны. Важную роль в этом направлении играет сотрудничество с Китаем, ориентированное на обмен технологиями и образовательным опытом.

Центр оснащён современным оборудованием для подготовки кадров в нефтегазовой сфере. Студенты и преподаватели смогут изучать методы геологоразведки, бурения и работы с цифровыми системами.

Ожидается, что «Мастерская Лу Баня» станет площадкой для профессионального обмена, поможет внедрять современные технологии в образовательный процесс и будет способствовать развитию сотрудничества между Туркменистаном и Китаем.