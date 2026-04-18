В Германии 13-летний школьник нашел античную монету возрастом 2300 лет

В Берлине 13-летний школьник обнаружил в поле бронзовую монету эллинистического периода возрастом около 2300 лет. Об этом сообщает газета Bild.

По данным специалистов, монета была отчеканена на северо-западе современной Турции между 281 и 261 годами до нашей эры. На одной стороне изображена богиня Афина в коринфском шлеме, на другой — Афина с копьем и веретеном.

Эксперты отмечают, что это первая подобная древнегреческая находка на территории Берлина. Ранее здесь находили в основном предметы римского времени.

Монета весит около 7 граммов, её диаметр — 12 миллиметров. Она была обнаружена на месте древнего могильника, где ранее находили керамику и бронзовые изделия.

Предполагается, что предмет мог использоваться в ритуальных целях.

Школьник передал находку специалистам. Теперь она экспонируется в археологическом центре PETRI в Берлине.