В Ашхабаде прошло заседание Туркмено-китайского межправкомитета по сотрудничеству

16 апреля в Ашхабаде состоялось седьмое заседание Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления взаимодействия и планы по развитию стратегического партнёрства, сообщает TDH.

Перед пленарным заседанием прошла встреча руководителей комитета, где обсуждалось текущее состояние двустороннего диалога. Отмечалось, что благодаря усилиям президента Сердара Бердымухамедова и председателя КНР Си Цзиньпина отношения между странами вышли на новый уровень.

На заседании подчёркивалось, что комитет остаётся важным механизмом координации сотрудничества в политике, экономике и гуманитарной сфере. Особое внимание уделили торгово-экономическим связям: Китай остаётся одним из крупнейших партнёров Туркменистана.

Стороны обсудили расширение торговли и создание условий для взаимодействия бизнеса.

Ключевым направлением в двусторонних отношениях остаётся энергетика. Члены Комитета обсудили ход выполнения действующих соглашений и перспективы увеличения объёмов экспорта энергоресурсов в рамках проекта газопровода Туркменистан–Китай.

Также обсуждалось развитие транспорта и логистики, взаимодействие инициатив «Возрождение Великого Шёлкового пути» и «Один пояс, один путь», а также модернизация железнодорожной инфраструктуры.

Затронуты вопросы промышленности, сельского хозяйства, цифровых технологий, образования и культурных обменов. Подчёркнута важность сотрудничества в рамках международных организаций, прежде всего ООН.