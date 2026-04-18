Ашхабад и Пекин закрепили договорённости новыми соглашениями

По итогам седьмого заседания Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству в Ашхабаде стороны подписали пакет документов, направленных на развитие партнерства между двумя странами.

Среди подписанных документов:

Соглашение о создании совместного Туркмено-китайского энергетического учебного центра между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева, Центром китайско-иностранных языковых обменов и сотрудничества Министерства образования Китая и Китайским нефтяным университетом;

Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Китайским университетом иностранных дел;

Программа научно-технического и инновационного сотрудничества между Академией наук Туркменистана и Министерством науки и технологий КНР на 2026–2028 годы;

Меморандум о развитии сотрудничества в области искусственного интеллекта между Министерством связи Туркменистана и Национальной комиссией по развитию и реформам КНР;

Меморандум о сотрудничестве в транспортно-логистической сфере между правительствами двух стран;

Соглашение о взаимном учреждении культурных центров;

Меморандум о создании Туркмено-китайского центра традиционной китайской медицины;

Программа сотрудничества между правительствами двух стран на 2026–2030 годы;

Генеральная договорённость между правительствами двух стран о принципах сотрудничества в газовой сфере.

Также подписан протокол заседания комитета.