OpenAI представила модель GPT-5.4-Cyber, но она не для всех

Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-5.4-Cyber, предназначенную для работы в сфере кибербезопасности.

Модель создана для подготовки к выпуску более мощных решений в ближайшие месяцы. Она настроена для работы в условиях, связанных с киберугрозами.

Однако доступ к GPT-5.4-Cyber ограничен и предоставляется пользователям «самого высокого уровня», которые готовы подтвердить свою квалификацию в области кибербезопасности.

В компании отметили, что модель обладает расширенными возможностями и меньшими ограничениями по сравнению с обычными версиями. Это позволяет использовать её для сложных задач защиты.

В частности, система способна анализировать скомпилированные программы без доступа к исходному коду. Это помогает выявлять вредоносное ПО, уязвимости и оценивать надежность систем.

Развертывание модели будет проходить поэтапно и сначала охватит проверенные организации и исследователей.

GPT — это семейство нейросетевых моделей, которые умеют работать с текстом, кодом и данными и лежат в основе чат-ботов, таких как ChatGPT.