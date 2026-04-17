Туркменистан и Татарстан обсуждают углубление партнерства в сфере образования

15 апреля в Министерстве образования Туркменистана состоялась встреча главы ведомства Джумамырата Гурбангельдиева с заместителем премьер-министра Республики Татарстан РФ Василя Шайхразиева. На переговорах обсудили перспективы расширения сотрудничества с в сфере образования, сообщили в пресс-службе министерства.

Стороны рассмотрели текущее состояние двустороннего взаимодействия и его дальнейшее развитие. Было отмечено, что сотрудничество в сфере образования опирается на действующие соглашения и уже приносит практические результаты. Отдельное внимание уделено взаимодействию между высшими учебными заведениями.

Обсуждались вопросы подготовки специалистов. Отмечено, что число туркменских студентов, обучающихся в вузах Татарстана, остаётся высоким, и они занимают ведущие позиции среди иностранных студентов.

Стороны также подчеркнули значение обмена опытом в области цифрового образования, внедрения современных технологий и цифровизации учебных заведений. Отмечено участие Туркменистана в международных мероприятиях, среди них Kazan Digital Week, а также интерес к опыту Татарстана в этой сфере.

Отдельно выделена работа по повышению квалификации педагогов. В качестве примера приведены обучающие курсы, которые проводили преподаватели Набережночелнинского государственного педагогического университета в Туркменистане в 2023–2025 годах.

На встрече также затронули вопросы молодежной политики и культурно-гуманитарного взаимодействия. Отмечалось активное участие туркменских школьников и студентов в международных олимпиадах в Татарстане. Еще одним примером подобного партнерства назван отдых татарстанских школьников в Авазе после их успешного выступления на Международной математической олимпиаде в Туркменистане в 2024 году.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества.