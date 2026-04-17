Стефано Габбана ушел с поста главы совета директоров Dolce & Gabbana: совет возглавил Альфонсо Дольче

Сооснователь модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана ушел с поста председателя совета директоров компании, сохранив за собой творческую роль, передают СМИ со ссылкой на официальное заявление группы.

Новым председателем назначен Альфонсо Дольче, брат второго сооснователя.

Перестановка в руководстве произошла на фоне ведущихся переговоров бренда о рефинансировании долга в размере 450 миллионов евро.

Оказалось, отставка Стефано Габбаны вступила в силу 1 января 2026 года. В компании данное решение назвали «естественным этапом эволюции организационной структуры». Изменения затронули должности в Dolce & Gabbana Holding Srl, Dolce & Gabbana Trademarks Srl и Dolce & Gabbana Srl.

В официальном сообщении подчеркивается, что кадровые перестановки не повлияют на участие дизайнера в творческих процессах группы.

Относительно задолженности представители дома заявили, что переговоры с банками продолжаются. Сообщается также, что 63-летний Габбана рассматривает варианты управления своим 40-процентным пакетом акций, что может свидетельствовать о глубокой фазе реструктуризации компании. Несмотря на административные перемены, в феврале дизайнеры совместно представили новую коллекцию на Миланской неделе моды, подтвердив сохранение фирменного стиля и зрелищности бренда.