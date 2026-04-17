Сердар Бердымухамедов обсудил с представителем Китая предстоящий запуск 4-го этапа освоения «Galkynyş»

Сегодня президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял члена Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, первого заместителя премьера Государственного совета КНР Дина Сюэсяна, прибывшего в страну по поручению председателя Си Цзиньпина. Об этом сообщили в информационной программе Watan туркменского телевидения.

Гость выразил признательность за теплое гостеприимство и передал слова приветствия от Си Цзиньпина, подчеркнув приоритетное значение, которое в Пекине придают сотрудничеству с Туркменистаном.

Глава государства, в свою очередь, передал ответные приветствия руководству КНР, отметив высокий уровень доверия и взаимного уважения, ставших фундаментом многолетнего партнерства.

В ходе встречи стороны обсудили укрепление стратегического партнерства и запуск новых масштабных энергетических проектов.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул символичность того, что в текущем году отмечается 20-летие взаимодействия двух стран в газовой отрасли. Важным практическим шагом в этой области станет намеченный на завтрашний день запуск работ по четвертому этапу освоения гигантского газового месторождения «Galkynyş» в Марыйском велаяте.

Президент отметил, что эти успехи стали возможны благодаря активному политическому диалогу, включая его прошлогодний визит в Китай и недавний визит председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Также в ходе беседы стороны коснулись деятельности Межправительственной туркмено-китайской комиссии по сотрудничеству, которая выступает ключевым инструментом реализации совместных проектов.

​Собеседники также подтвердили готовность к тесному взаимодействию в рамках ООН, формата «Центральная Азия — Китай» и инициативы «Один пояс, один путь».

Отмечалось, что объединение культурно-исторического наследия и духовных ценностей туркменского и китайского народов открывает широкие возможности для совместных гуманитарных проектов.

В завершение встречи Сердар Бердымухамедов и Дин Сюэсян выразили уверенность, что стратегическое партнерство будет и впредь развиваться на благо обоих государств.