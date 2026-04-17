Джеки Чан дебютирует в качестве режиссера оперы «Турандот» на фестивале в Италии

Знаменитый актер Джеки Чан впервые выступит режиссером оперы. Он представит постановку «Турандот» на 72-м фестивале Пуччини в Италии.

Постановка приурочена к 100-летию мировой премьеры шедевра Джакомо Пуччини и станет центральным событием юбилейного сезона, который пройдет с 17 июля по 5 сентября.

Актер намерен интегрировать в классическую оперу элементы восточных единоборств и традиционной китайской культуры. Символами спектакля станут Дракон и Лошадь, а декорации дополнят зеркальные бассейны с водой.

Музыкальным руководителем выступит Марко Армильято, а главные партии исполнят мировые звезды, включая Роберто Аланья и Ольгу Маслову.

Перед премьерой в Италии в мае 2026 года постановка отправится в гастрольный тур по городам Китая.