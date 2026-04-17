Делегация Пекинского университета китайской медицины посетила Аркадаг

15 апреля делегация Пекинского университета китайской медицины во главе с ректором Тан Чжишу посетила штаб-квартиру Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова в городе Аркадаг. В ходе визита обсуждались вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщает TDH.

Здесь состоялась встреча ректора с вице-президентом Фонда по лечебной деятельности Огулджахан Атабаевой. Она поздравила гостя с присвоением звания почётного профессора и открытием «Кабинета нетрадиционной медицины» в структуре Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева.

Также стороны подчеркнули значение подписанного Меморандума по созданию Туркмено-китайского центра традиционной китайской медицины.

Тан Чжишу отметил заинтересованность в расширении сотрудничества и дал высокую оценку деятельности Благотворительного фонда. Стороны обсудили развитие взаимодействия в области детского здравоохранения, лечения и реабилитации.

О.Атабаева сообщила, что Фонд, созданный в 2021 году по инициативе председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, занимается поддержкой детей, нуждающихся в медицинской помощи. За счёт его средств проводятся сложные операции, действует Детский оздоровительно-реабилитационный центр и детский сад на 150 мест.

Вице-президент Фонда также отметила, что по приглашению председателя Китайского фонда имени Сун Цинлин г-жи Ли Бинь посетила Китай с рабочим визитом, в рамках которого провела ряд встреч с руководителями структур, относящихся к системам образования и здравоохранения. Тогда же был подписан Меморандум о взаимопонимании между Фондом им. Сун Цинлин и Благотворительным фондом им. Гурбангулы Бердымухамедова.

Отметив интерес к особенностям нетрадиционной медицины и её достижениям, вице-президент Благотворительного фонда подтвердила готовность изучить предложения китайской стороны для применения методов этого вида медицины в охране здоровья детей.

Затем представительная делегация из Китая посетила реабилитационный центр. Здесь гости наблюдали за весёлыми играми детей на территории центра. Местные врачи рассказали им о видах оказываемых детям медицинских услуг, а также о специфике установленного здесь оборудования. Отмечалось, что лечение здесь проводится с применением современных методов и лечебной физкультуры.

Кроме того, гости побывали в Государственном конном цирке имени Гёроглы, где ознакомились с возможностями иппотерапии и посмотрели выступление группы национальных конных игр «Galkynyş».