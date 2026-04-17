В США изобрели ядерную батарейку, работающую более 100 лет

Американская компания NRD LLC разработала твердотельную ядерную батарейку NBV, способную обеспечивать энергией маломощную электронику в течение 100 лет без какого-либо обслуживания.

Устройство работает за счет радиоактивного распада изотопа никеля-63, энергия которого преобразуется в электрический ток.

Источник питания имеет компактные размеры (20 × 20 × 12 мм) и полностью герметичную конструкцию. Батарея предназначена для использования в труднодоступных или опасных местах, где замена обычных аккумуляторов невозможна.

Мощность устройства составляет от 5 до 500 нановатт, что делает его идеальным для экологических сенсоров, систем промышленной телеметрии и автономных платформ с искусственным интеллектом.

Срок службы изделия напрямую зависит от периода полураспада никеля-63.

Подобные разработки ведутся и в других странах: в 2024 году аналогичную технологию представила китайская компания Betavolt Technology.

На данный момент NRD не раскрывает точные сроки начала массового производства и коммерческого использования новинки.