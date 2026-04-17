Британцам предложат бесплатное электричество в периоды его избытка

Жителей Великобритании этим летом планируют поощрять к увеличению потребления электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на энергосистему на фоне роста выработки из возобновляемых источников.

Как сообщает The Guardian, оператор Neso намерен стимулировать домохозяйства использовать энергоёмкие приборы в периоды высокой генерации ветровой и солнечной энергии. Речь идёт о стиральных машинах, посудомойках и зарядке электромобилей. Компания рассчитывает, что домохозяйства охотно включат технику в нужное время.

Поставщики могут предлагать электричество в определенные часы со скидками или бесплатно. Такой подход впервые используется для балансировки энергосистемы.

В декабре 2019 года поставщики уже давали 2 млн домохозяйств более низкие тарифы в непиковые часы. Теперь Neso рассчитывает, что это позволит избежать крупных выплат производителям за принудительное отключение ветряных и солнечных установок, когда спрос на электричество слишком низок.

Несмотря на ожидаемые льготные периоды, общая ситуация в энергетике остается напряженной. С июля 2026 года в стране планируется повышение годового лимита оплаты электроэнергии почти до 2000 фунтов на фоне роста цен на топливо.

Тем не менее предстоящее лето может стать историческим: ожидается не только рекордная выработка возобновляемой энергии, но и первый случай, когда энергосистема страны сможет временно работать полностью на безуглеродном электричестве.