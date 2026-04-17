Астрономы обнаружили необычное горячее кольцо вокруг формирующейся звезды

Группа японских исследователей с помощью телескопа ALMA обнаружила крупное газовое кольцо вокруг протозвезды в молекулярном облаке Тельца (MC 27/L1521F), передает Astrophysical Journal Letters.

Структура размером около 1000 а.е. оказалась значительно теплее окружающей среды, что дает ученым новые данные о процессах на ранних стадиях звездообразования.

По мнению авторов исследования, кольцо формируется под воздействием магнитных полей, пронизывающих протозвездный диск.

Ранее у этого же объекта ученые под руководством Казуки Токуды выявили структуры, напоминающие «выхлоп», через которые звезда сбрасывает избыточную энергию.

Новые данные подтверждают, что молодые светила проходят через этап динамического перераспределения газа, создающего ударные волны, которые и нагревают окружающее вещество.

Использование 66 антенн телескопа ALMA позволило заглянуть сквозь плотные облака пыли в миллиметровом диапазоне. Высокоточные сведения помогут астрофизикам усовершенствовать существующие модели развития звезд.

Ученые планируют продолжить сбор данных, чтобы выяснить, насколько распространенными являются подобные кольцевые структуры во Вселенной.