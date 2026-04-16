WSJ: Disney уволит тысячи сотрудников

Компания Disney планирует провести масштабные сокращения сотрудников. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, основные увольнения затронут объединённый маркетинговый отдел. Такие меры рассматриваются как часть оптимизации расходов и попытки улучшить взаимодействие внутри компании.

В настоящее время в Disney работают около 231 тысячи человек. Значительная часть сотрудников занята в сфере производства товаров и управлении развлекательными парками.

Процесс реструктуризации начался ранее при руководстве Боба Айгера, когда были уволены около 8 тысяч сотрудников. Новая волна сокращений может оказаться более масштабной.

На решение компании влияет ситуация в индустрии развлечений. Доходы снижаются на фоне роста популярности стриминговых сервисов. Освободившиеся средства Disney планирует направить на развитие цифровых платформ.