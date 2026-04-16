SpaceX из-за xAI завершила год с убытком $5 млрд при выручке $18,5 млрд

Компания SpaceX завершила прошлый год с убытками около $5 млрд при выручке $18,5 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на The Information.

Отмечается, что эти показатели учитывают результаты стартапа xAI, который был присоединён к SpaceX в феврале этого года. Без учёта xAI компания могла бы показать прибыль.

Ранее Reuters сообщало, что собственная выручка SpaceX в 2025 году составляла от $15 до $16 млрд, а прибыль достигала $8 млрд. Таким образом, интеграция xAI повлияла на итоговый финансовый результат.

Илон Маск рассматривает объединение компаний как часть долгосрочной стратегии. В частности, речь идёт о развитии вычислительной инфраструктуры xAI, в том числе с использованием космических технологий.

SpaceX остаётся частной компанией, однако подала заявку на IPO. В случае выхода на биржу её капитализация может составить около $1,75 трлн.