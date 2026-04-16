Google повышает стоимость подписки YouTube Premium

Компания Google объявила об очередном повышении стоимости подписки YouTube Premium, сообщает издание The Verge. Изменения уже вступили в силу для новых пользователей. Ежемесячные платежи увеличились на 2 доллара.

Согласно новым тарифам, стоимость индивидуального плана Premium теперь составляет $15,99 в месяц.

Семейный пакет, предоставляющий доступ нескольким пользователям, обойдется в$ 26,99.

Подорожание затронуло и тариф Premium Lite, предназначенный для частичного удаления рекламы, — его цена выросла до $ 8,99.

YouTube Premium предоставляет пользователям возможность просмотра видео без рекламных вставок, доступ к фоновому воспроизведению на мобильных устройствах и функцию скачивания роликов для офлайн-просмотра. Разработчики Google продолжают тестировать сервис, регулярно внедряя новые функции для платных подписчиков.