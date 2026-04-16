Спутник NASA запечатлел момент рождения гигантского цунами у Камчатки

Ученые впервые получили детальные двумерные снимки рождения цунами в глубоководном желобе благодаря спутнику SWOT, передает Euronews.

Исследовательская группа под руководством Игнасио Сепульведы проанализировала данные, полученные через 70 минут после землетрясения магнитудой 8,8 у берегов Камчатки в июле прошлого года. Спутник зафиксировал не только основную волну, но и цепочку мелких дисперсионных волн, которые несут критически важную информацию о месте зарождения стихии.

Это наблюдение позволило определить область цунамигенеза с точностью до 10 километров, что ранее было невозможно при использовании только донных датчиков.

Традиционные системы мониторинга цунами в значительной степени опираются на буи DART (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis), которые измеряют изменения давления на морском дне. Несмотря на их важность для систем предупреждения, возможности этих датчиков ограничены: они дают данные лишь в отдельных точках, не позволяя увидеть полную структуру волны.

Спутник SWOT, напротив, предоставляет широкую двумерную картину поверхности океана, фиксируя направление волн, расстояние между ними и их кривизну с точностью до сантиметров. Это дает исследователям принципиально новый уровень информации: теперь можно детально описать как главную волну цунами, так и следующие за ней.

Использование новых спутниковых данных и сложных математических моделей позволит ученым значительно улучшить прогнозы высоты волн и времени их прихода. В долгосрочной перспективе это поможет повысить эффективность эвакуации и спасти жизни при возникновении новых природных катастроф в зонах субдукции.