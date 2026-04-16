Прямо внутри ChatGPT появился стриминговый сервис Tubi

Стриминговый сервис Tubi, принадлежащий корпорации Fox, запустил собственное приложение внутри ChatGPT. Тем самым Tubi стал первым крупным игроком рынка, внедрившим свой пользовательский опыт в чат-бот, сообщает Habr.

Пользователи могут установить расширение из каталога приложений и получать персональные подборки фильмов и сериалов через запросы на естественном языке, используя команду @Tubi.

В отличие от конкурентов, таких как Netflix или Amazon Prime Video, которые развивают ИИ-рекомендации внутри своих платформ, Tubi сделал ставку на новый канал дистрибуции. Сервис встраивается туда, где пользователь уже привык искать информацию. Этот шаг стал возможен благодаря открытию экосистемы приложений OpenAI для сторонних разработчиков в октябре 2025 года.

Для Tubi это не первый опыт работы с нейросетями: ранее компания тестировала функцию Rabbit AI в собственном приложении, но позже отказалась от нее. Текущий запуск сигнализирует о глобальном тренде, в рамках которого контентные сервисы начинают конкурировать за присутствие внутри ИИ-интерфейсов, упрощая для зрителя процесс выбора контента.