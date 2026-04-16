Предки млекопитающих откладывали яйца: это было 250 миллионов лет назад

Международная группа ученых обнаружила яйцо с эмбрионом листрозавра — древнего предка млекопитающих, жившего около 250 миллионов лет назад, сообщает издание PLOS ONE.

Эта уникальная находка ставит точку в многолетних дискуссиях, подтверждая, что ранние родственники млекопитающих откладывали яйца.

Исследование показало, что листрозавры откладывали крупные для своего размера яйца с мягкой скорлупой. В крупных яйцах современных животных обычно больше желтка, который обеспечивает эмбрион всеми питательными веществами, необходимыми для самостоятельного развития, без родительского питания после вылупления. К тому же крупные яйца обладают еще одним важным преимуществом: они более устойчивы к высыханию. В суровых условиях, характерных для засушливого климата после вымирания, это было критически важным условием выживания.

Открытие свидетельствует о том, что древние предки млекопитающих не выкармливали потомство молоком, а их стратегия выживания строилась на быстром росте и раннем достижении половой зрелости.