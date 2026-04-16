Китайский робот Unitree H1 установил рекорд скорости — разогнался до 36 км/ч

Китайский человекоподобный робот Unitree H1 установил рекорд скорости среди андроидов, разогнавшись до 10 м/с. Об этом сообщает Humanoids Daily.

Робот пробежал дистанцию 100 метров, показав результат, сопоставимый с показателями конкурирующих моделей. Его масса составляет 62 кг, длина ног — около 0,8 метра. В пересчёте скорость достигает примерно 36 км/ч. В начале 2024 года этот показатель был примерно в три раза ниже.

Для сравнения, максимальная скорость человека — 12,42 м/с, её достиг спринтер Усейн Болт. Таким образом, современные роботы уже приближаются к уровню профессиональных спортсменов и опережают большинство людей.

Эксперты отмечают, что рост скорости связан прежде всего с улучшением программного обеспечения, а не только с изменениями конструкции. Например, робот Tesla Optimus способен двигаться со скоростью до 2,7 м/с.

Развитие подобных технологий также связано с интересом инвесторов: компания Unitree готовится к выходу на биржу. В конце месяца в Пекине планируется полумарафон с участием более 300 человекоподобных роботов.