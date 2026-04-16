Довлетджан возвращается в октагон: подробности боя Ягшимурадова с Тайсоном Педро

Утром 17 апреля на знаменитой SSE Arena в Белфасте (Северная Ирландия) состоится поединок прославленного туркменского бойца Довлетджана Ягшимурадова. В этот раз в октагоне PFL его ждет серьезный вызов в лице австралийца Тайсона Педро.

Это не просто бой, а столкновение двух разных школ и судеб: на одной стороне — мощь и универсализм туркменского чемпиона, на другой — жажда бывшего бойца UFC проявить себя и перезагрузить карьеру в новой лиге.

Для Педро этот поединок станет дебютом в PFL, и судьба сразу подбросила ему испытание в виде второго номера рейтинга.

Довлетджан, за плечами которого золото ACA и триумфальное Гран-при PFL 2024 года, выходит в клетку после досадного поражения от Кори Андерсона. В октябре прошлого года Ягшимурадов уступил американцу решением судей. Теперь он намерен доказать, что 25 побед в его активе — это не предел, а лишь фундамент для нового рывка к вершине.

Интересно, что австралиец не выступал по правилам ММА целых два года. Его последний бой состоялся в марте 2024 года в UFC Fight Night 238, когда он проиграл Витору Петрино единогласным решением судей. На его счету десять побед и пять поражений.

Пока Тайсон Педро отдыхал от боев после ухода из UFC, Ягшимурадов ковал свою историю. До поражения от Андерсона он шел на серии из семи побед. Особенно эффектными получились победы в поединках с Робом Уилкинсоном и Импой Касанганаем – бывшими обладателями Гран-при PFL. Эксперты и букмекеры единогласно отдают предпочтение Довлету: его умение контролировать дистанцию и вовремя переводить соперника в партер выглядит гораздо убедительнее, чем прямолинейные атаки австралийца.

Главные бои турнира PFL Belfast

Основной кард турнира стартует 17 апреля ориентировочно в 04:00 утра по ашхабадскому времени.