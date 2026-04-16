В Москве запустили самый длинный в мире трамвайный маршрут 

В Москве запустили второй трамвайный диаметр (Т2), который стал самым длинным маршрутом такого типа. Его протяжённость составляет 33 километра, сообщается на сайте мэра столицы.

Маршрут объединил трамваи №3 и №37, а также новый участок на проспекте Академика Сахарова. Он связал 13 районов города и улучшил транспортное обслуживание более двух миллионов жителей.

Пассажирам доступны пересадки на четыре железнодорожных вокзала, 31 станцию метро, линии МЦК и МЦД. На линии предусмотрено 79 остановок, а время в пути составляет около 140 минут.

Трамваи будут ходить каждые шесть минут, а на центральном участке интервал составит до трёх минут.

На маршруте задействован 51 современный трамвай моделей «Витязь-Москва» и «Львенок-Москва». Часть пути они проходят без контактной сети, используя накопленную энергию.

Ожидается, что пассажиропоток на направлении значительно вырастет.