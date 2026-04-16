Быстрее Болта в 18 лет: австралийский спринтер превзошел юниорский рекорд ямайца

18-летний австралийский спринтер Гоут Гоут на соревнованиях в Сиднее пробежал 200 метров за 19,67 секунды, установив новый официальный мировой рекорд среди спортсменов до 20 лет.

Юный легкоатлет не только выиграл национальный титул, но и переписал историю юниорского спринта. Этот забег стал для него особенным, так как впервые в карьере он преодолел отметку в 20 секунд с соблюдением всех правил — без учета попутного ветра. Показатель стал лучшим временем сезона в мире на данный момент. Юный спортсмен показывает стремительный прогресс: еще в 2024 году, когда Гоуту было 16 лет, он установил национальный рекорд с результатом 20,06 секунды.

Особое внимание к забегу связано с тем, что время Гоута оказалось быстрее, чем то, которое показывал ямайский спринтер Усейн Болт в подростковом возрасте. В 2004 году Болт пробежал 200 метров за 19,93 секунды, и на тот момент это считалось мировым юниорским рекордом.

Несмотря на достижение Гоута, абсолютное лучшее время среди атлетов до 20 лет связывают с американцем Эррионом Найтоном (19,49 сек. в 2022 году), однако его результат не был ратифицирован. Официально за Найтоном оставался рекорд 19,69 секунды, который и превзошел австралиец.

После финиша Гоут отметил, что для него важно было показать результат в рамках правил, так как это подтвердило его физические данные. Спортсмен сообщил, что не планирует выступать на Играх Содружества в Глазго, предпочтя сосредоточиться на чемпионате мира среди юниоров U20, который пройдет в начале августа в Орегоне.