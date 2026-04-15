Nissan возвращает легендарный Xterra и новые поколения X-Trail, Juke и Skyline
Компания Nissan актуализировала стратегию развития, объявив о сокращении глобальной линейки с 56 до 45 моделей и внедрении искусственного интеллекта в 90% своих автомобилей.
Основной акцент будет сделан на рынках Японии, США и Китая, а модельный ряд пополнится новыми поколениями популярных кроссоверов и возрожденным внедорожником Xterra.
В рамках презентации автопроизводитель объявил о перераспределении инвестиций в перспективные области и отказе от моделей с низкими показателями. Весь модельный ряд теперь разделен на четыре категории:
- Heartbeat (инновации),
- Core (стабильность),
- Growth (расширение спроса),
- Partner (сотрудничество).
Среди ключевых технологических изменений — масштабное внедрение инструментов ИИ, который уже применяется в Китае, а летом текущего года появится в новом минивэне Elgrand для японского рынка.
Будущие новинки компании:
Nissan X-Trail (Rogue)
Кроссовер нового поколения получит мощную гибридную установку с системой e-Power и двумя электромоторами. Премьера ожидается до конца текущего года.
Nissan Juke
В новом поколении модель окончательно станет электрокаром, ориентированным преимущественно на европейский рынок.
Nissan Xterra
Подтверждено возвращение рамного внедорожника. Новинка будет построена на новой платформе, получит мотор V6 (возможно, в составе гибрида) и станет первенцем целого семейства рамных машин. Старт продаж в США намечен на конец 2028 года.
Nissan Skyline
Новая модель, вероятно, сохранит кузов седан. Ожидается, что автомобиль получит битурбированный двигатель V6 3.0 и механическую трансмиссию. Запуск в Японии запланирован на следующий год.
Также изменения коснутся премиум-бренда Infiniti: к 2028 году его гамму пополнят новый седан (вероятно, тот же Skyline) и среднеразмерный гибридный кроссовер (тоже наверняка на базе Nissan), а позже появятся еще два крупных SUV, один из которых, вероятно, будет рамным (возможный клон Xterra).