iPhone признан худшим смартфоном по ремонтопригодности

Американская федерация некоммерческих организаций U.S. PIRG, занимающаяся защитой прав потребителей и продвижением интересов общества, опубликовала свой ежегодный отчет «Failing the Fix» о наименее ремонтопригодных смартфонах. На вершине антирейтинга оказался iPhone.

В этом году оценка проводилась по новой европейской системе EPREL. Она учитывает сложность разборки устройств, доступность запчастей, инструменты и наличие технической документации.

По итогам исследования Apple получила оценку D-, а Samsung — D. Обе компании оказались в конце списка.

Одной из причин низких оценок стало расхождение между заявлениями компаний и официальными данными. В базе EPREL указано, что срок программной поддержки устройств составляет около пяти лет.

Также отмечается участие производителей в отраслевых объединениях, которые выступают против расширения права на самостоятельный ремонт техники.

В сегменте ноутбуков Apple получила оценку C-, Lenovo — C. Более высокие показатели продемонстрировали Asus и Acer.