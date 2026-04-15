Центр исламской цивилизации в Ташкенте внесен в Книгу рекордов Гиннесса
Центр исламской цивилизации в Узбекистане официально признан крупнейшим из таких музеев мира и официально вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
Представитель организации Шейда Субаши вручила награду членам Научного совета Центра.
«Масштаб, концептуальная целостность и уровень реализации комплекса полностью соответствуют критериям Guinness World Records», – сказала Субаши, подчеркнув, что проект представляет собой уникальный пример интеграции исторического наследия с современными музейными технологиями.
По словам архитектора Абдукаххора Турдиева, архитектура здания отражает наследие Узбекистана и его роль в глобальном диалоге цивилизаций.
Сегодня комплекс является одной из самых посещаемых площадок региона. Он принимает до 5 000 человек ежедневно.
Территория объекта занимает около 10 гектаров, площадь помещений составляет порядка 50 тысяч квадратных метров, а высота купола достигает 65 метров.
Духовным ядром музея является Зал Корана, где хранится Мусхаф Усмана — бесценная рукопись VII века, внесенная в реестр ЮНЕСКО «Память мира».
В Центре также представлены интерактивные экспозиции, посвященные различным эпохам Ренессанса в регионе, цифровые лаборатории и «Капсулы времени». Созданный в 2017 году по инициативе Шавката Мирзиёева, Центр объединяет культурные пласты доисламского и исламского периодов, продвигая идеи мира, просвещения и толерантности.