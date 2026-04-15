Спустя 2000 лет найден утерянный текст древнего философа Эмпедокла

Исследователь Натан Карлиг из Университета Льежа обнаружил и идентифицировал фрагмент философской поэмы «Физика» V века до н. э. Автором текста является древнегреческий философ, врач, государственный деятель Эмпедокла.

Ранее тексты Эмпедокла были известны только по цитатам других античных авторов, вроде Платона или Аристотеля. Новый фрагмент стал первым прямым свидетельством его собственных слов.

Речь идет о папирусе P.Fouad inv. 218, найденном в архивах Французского института восточной археологии в Каире. Карлиг обнаружил его в 2017 году во время изучения неопознанных греческих рукописей. Расшифровка, анализ и подтверждение происхождения текста заняло у него несколько лет.

Восстановленные строки посвящены теории зрения. Эмпедокл предполагал, что объекты испускают мелкие частицы, которые взаимодействуют с глазом. Это одна из первых материалистических теорий восприятия.

Исследователи также отметили сходство этих идей с более поздними работами античных авторов. По их мнению, философ оказал влияние на развитие раннего атомистического учения Демокрита. Близкие идеи встречаются также в комедиях Аристофана, диалогах Платона, работах Теофраста и поэме Лукреция.

Папирус долгое время оставался в архиве среди некаталогизированных материалов. Текст с переводом и комментариями опубликован в издании «L’Empédocle du Caire».