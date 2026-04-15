По новому автобану пустят скоростной автобусный рейс Ашхабад — Туркменабат

​Автобусы будут курсировать ежедневно. Отправление из Ашхабада запланировано на 08:00 из пункта «Автокомбинат», расположенного на проспекте А. Ниязова. В это же время рейсы будут выезжать от международного автовокзала города Туркменабат.

Использование современной скоростной трассы позволит обеспечить пассажирам быстрое и комфортное прибытие в пункт назначения.

​Приобрести билеты можно в кассах пункта «Автокомбинат», на железнодорожном вокзале Ашхабада или на международном автовокзале. Также доступна покупка билетов онлайн через цифровую систему бронирования.

Для уточнения информации и получения справок граждане могут обращаться по телефонам: +99361-49-34-95 или 44-35-20.