По новому автобану пустят скоростной автобусный рейс Ашхабад — Туркменабат
Автобусы будут курсировать ежедневно. Отправление из Ашхабада запланировано на 08:00 из пункта «Автокомбинат», расположенного на проспекте А. Ниязова. В это же время рейсы будут выезжать от международного автовокзала города Туркменабат.
Использование современной скоростной трассы позволит обеспечить пассажирам быстрое и комфортное прибытие в пункт назначения.
Приобрести билеты можно в кассах пункта «Автокомбинат», на железнодорожном вокзале Ашхабада или на международном автовокзале. Также доступна покупка билетов онлайн через цифровую систему бронирования.
Для уточнения информации и получения справок граждане могут обращаться по телефонам: +99361-49-34-95 или 44-35-20.