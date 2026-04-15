В Хиве создадут экспертную платформу стран Центральной Азии и Германии

16–17 апреля 2026 года в Хиве пройдет первый Форум экспертов стран Центральной Азии и Германии. По его итогам планируется создать постоянно действующую экспертную платформу, сообщает «Фергана».

Организаторами выступают Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, Фонд имени Конрада Аденауэра и Фонд имени Фридриха Эберта. Ожидается участие более 50 экспертов — руководителей аналитических центров, представителей науки и бизнеса из Германии и стран региона.

В повестке — вопросы политического диалога, экономического сотрудничества, промышленного партнёрства, цифровой трансформации, а также развитие человеческого капитала через образовательные обмены и трудовую миграцию.

Сообщается, что новая платформа будет обеспечивать аналитическую поддержку формата «Центральная Азия + Германия» (C5+1). Этот формат объединяет Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Германию. Сотрудничество охватывает сферы экономики, энергетики, экологии, бизнеса и ряд других направлении.