В Токио открылась выставка туркменских национальных костюмов и украшений

В Токийском музее искусств Шёто 10 апреля открылась выставка старинных туркменских национальных костюмов, ремесел, вышивки и ювелирных изделий. Мероприятие проводится под лозунгом «Ремесла Центральной Азии». Экспозиция будет доступна для посетителей с 11 апреля по 14 июня.

Цель выставки — познакомить жителей Токио с туркменским искусством из коллекции Художественного музея префектуры Хиросима, а также показать культурное наследие Центральной Азии, расположенной вдоль Великого шелкового пути.

На выставке представлено около 200 предметов, среди которых серебряные украшения, традиционный костюм кетени, вышитые женские накидки «чырпы», а также другие изделия ручной работы.

Отдельное место занимают украшения и аксессуары для туркменских лошадей, собранные английскими коневодами.

Экспозиция приурочена к году «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов».