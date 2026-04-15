В Пекине более 70 команд роботов-гуманоидов вышли на забег перед полумарафоном

В Пекине стартовали подготовительные испытания ко второму в истории Китая полумарафону для гуманоидных роботов, в котором примут участие более ста машин.

Официальный забег на дистанцию 21 километр запланирован на 19 апреля в зоне развития E-Town; его целью станет проверка роботов в реальных условиях эксплуатации.

В рамках ночного пробного забега более 70 команд протестировали навигацию, координацию оборудования и способность машин реагировать на внештатные ситуации. По словам Лян Ляна из Китайского института электроники, в этом году задача существенно усложнилась: около 40% команд теперь используют полностью автономную навигацию. В связи с этим были введены новые номинации, в том числе за выносливость и сам факт достижения финиша.

Для многих разработчиков дистанция остается серьезным вызовом. В прошлом году из 21 стартовавшего робота до финиша добрались лишь шесть. Участники отмечают ряд технических трудностей: перегрев суставов и двигателей, а также быструю разрядку батарей. Например, представителям Китайского сельскохозяйственного университета пришлось охлаждать детали робота прямо во время замены аккумуляторов.

Несмотря на технические сложности, интерес к соревнованию значительно вырос — число команд-участниц увеличилось почти в пять раз по сравнению с дебютным забегом.

Инженеры рассчитывают улучшить результаты за счет оптимизации алгоритмов управления и доработки аппаратной части своих машин.