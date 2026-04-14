Paramount получила от ближневосточных фондов $24 млрд для сделки с Warner Bros.

Компания Paramount Skydance получила обязательства почти на 24 млрд долларов от трёх суверенных фондов Ближнего Востока для финансирования покупки Warner Bros. Discovery.

По данным источника, около 10 млрд долларов предоставит Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Остальные средства поступят от фондов Катара и Абу-Даби.

Общая стоимость сделки оценивается в 111 млрд долларов. В настоящее время она ожидает одобрения регулирующих органов. Закрыть сделку планируется к концу третьего квартала 2026 года.

Совет директоров Warner Bros. Discovery принял предложение Paramount в феврале после того, как Netflix отказался участвовать в торгах и не стал повышать ставку в 31 доллар за акцию.