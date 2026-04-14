Intel объединилась с компаниями Маска для производства мощных чипов TeraFab

Корпорация Intel присоединилась к проекту TeraFab по созданию масштабного полупроводникового производства совместно со SpaceX, xAI и Tesla, которое обеспечит компаниям Илона Маска ввод до 1 ТВт вычислительной мощности ежегодно.

Intel предоставит партнерам свои компетенции в области проектирования, изготовления и сборки микросхем для нужд искусственного интеллекта и робототехники.

Участие Intel Foundry поможет перестроить технологии производства для удовлетворения растущего спроса Tesla на ИИ-оборудование.

Площадки TeraFab планируется построить в Остине, штат Техас. Они будут выпускать чипы для электромобилей Tesla, роботов Optimus, а также компоненты для спутников SpaceX.

Официальное подтверждение участия Intel делает компанию ключевым игроком в реализации одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов в сфере полупроводников в текущем году.