Aston Martin выпустила суперкар Valhalla стоимостью $1 млн и мощностью 1064 л.с

Aston Martin представила свой первый подключаемый гибридный суперкар Valhalla, который должен стать ключевым продуктом для финансового восстановления бренда.

Автомобиль мощностью 1064 л.с. способен разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Модель призвана помочь компании справиться с убытками, которые в 2025 году оцениваются в $650 миллионов.

Новинка оснащена 4,0-литровым двигателем V8 и тремя электромоторами. Valhalla использует активную аэродинамику, вдохновленную болидами Формулы-1, и имеет запас хода на электротяге около 14,5 км.

Всего запланирован выпуск 999 экземпляров, более половины из которых уже забронированы покупателями. Индивидуализация каждого автомобиля позволяет компании увеличивать доход на 20% сверх базовой цены в 1 миллион долларов.