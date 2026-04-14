Ученые объяснили природу одиночества одаренных людей

Люди с высоким уровнем интеллекта часто испытывают интенсивное чувство стыда и психологическую изоляцию, что затрудняет их адаптацию в обществе, сообщает издание Your Tango. Несмотря на общественное признание IQ как залога успеха, для многих он становится источником отчужденности и завышенных требований к самому себе.

Специалисты отмечают, что высокоинтеллектуальные личности переживают стыд иначе, чем обычные люди.

По словам коуча по работе с нервной системой Даны Досуэлл, такие люди часто чувствуют себя одновременно умнее окружающих и глубоко «неправильными», что создает порочный круг одиночества.

«У вас может быть опыт одновременного ощущения своего превосходства и того, что вы умнее многих других людей, и в то же время чувства сильной отчужденности, будто с вами что-то изначально не так, из-за чего другие люди не хотят с вами общаться, и тогда вы чувствуете себя супер-одиноко», – разъяснила она.

Психотерапевт Ими Ло добавляет, что одаренные люди часто скрывают свою истинную личность, потому что мир не знает, как создать для них пространство. В итоге они сталкиваются с синдромом самозванца.

Для преодоления этого состояния эксперты рекомендуют практику «дешейминга» (избавления от стыда) — открытого обсуждения своих чувств и соматического освобождения от подавленных эмоций.

Признание скрытых убеждений и позитивный внутренний диалог помогают восстановить социальные связи и достичь сострадания к себе.

«Картируя ваш явный и скрытый стыд, мы получаем своего рода карту состава стыда. Таким образом, мы выводим этот скрытый и невидимый стыд на поверхность и признаем, откуда берутся некоторые из этих внутренних убеждений, — отмечает Досуэлл. — Избавляясь от стыда, мы позволяем подавленным частям самих себя существовать. Когда мы это делаем, мы способны принимать больше правды о том, как мы себя чувствуем, что ощущает наше тело и кем мы являемся на самом деле как люди».

Стыд – это глубокая и сложная, к тому же очень распространенная эмоция. Американская психологическая ассоциация определяет его как «крайне неприятную самосознательную эмоцию», которая «обычно характеризуется уходом от социального взаимодействия… что может оказать глубокое влияние на психологическую адаптацию и межличностные отношения».