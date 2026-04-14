Спонсор UFC раздаст бойцам турнира у Белого дома по $1 млн бонусов в криптовалюте

Участники турнира UFC, который пройдёт 14 июня у Белого дома, смогут получить дополнительные бонусы на общую сумму $1 млн. Выплаты произведёт один из партнёров организации — криптобиржа Crypto.

Средства распределят между бойцами, показавшими лучшие результаты, в дополнение к стандартным бонусам. С января их размер составляет $100 тыс.

Предстоящий турнир будет приурочен к 250-летию независимости США. На данный момент кард состоит из семи поединков, два из которых — титульные.

В главном бою действующий и временный чемпионы в лёгком весе Илия Топурия и Джастин Гэйтжи подерутся за объединительный пояс. В соглавном поединке Алекс Перейра и Сирил Ган разыграют временный пояс в тяжёлой категории.

Седьмой бой — поединок тяжеловесов Деррика Льюиса и Джоша Хокита — был добавлен в программу в выходные по просьбе президента США Дональда Трампа.