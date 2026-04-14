На парламентских выборах в Венгрии одержала победу партия «Тиса»

На парламентских выборах в Венгрии победу одержала оппозиционная партия «Тиса», набрав 53,07% голосов после подсчета 98,9% бюллетеней.

Явка на выборах стала рекордной в истории страны и составила 79,5%.

По предварительным данным, партия получает 138 из 199 мест в парламенте, что обеспечивает ей конституционное большинство и право вносить изменения в основной закон страны.

Правящая партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана набрала 38,43% голосов (55 мест), а ультраправая партия «Наше отечество» — 5,83% (6 мест).

Таким образом партия «Тиса» завоевала конституционное большинство в парламенте. Орбан, занимающий пост премьера с 2010 года, должен будет оставить должность. Он признал поражение через три часа после завершения голосования, поздравив лидера «Тисы» Петера Мадьяра.

Итоги выборов прокомментировала также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна восстанавливает свой европейский путь. Союз становится сильнее», — заявила она.