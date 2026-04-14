Меджлис Туркменистана принял пакет новых законов и заслушал доклад омбудсмена

11 апреля состоялось двенадцатое заседание Меджлиса Туркменистана седьмого созыва, на котором был рассмотрен и принят ряд законопроектов, направленных на модернизацию правовой базы страны и ее социально-экономическое развитие. Об этом сообщает госинформагентство TDH.

К участию в заседании были приглашены представители некоторых министерств и ведомств, а также СМИ. Депутаты обсудили проекты, разработанные в соответствии с задачами, поставленными президентом Сердаром Бердымухамедовым и председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

В числе ключевых решений — признание полномочий депутатов, избранных на альтернативной основе 29 марта по пяти избирательным округам в Лебапском и Марыйском велаятах.

В ходе заседания также были приняты следующие документы:

Постановления о составе комитетов Меджлиса и об избрании председателя Комитета по защите прав и свобод человека;

Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях», ужесточающий ответственность за отдельные виды нарушений;

Законы о внесении изменений в законы «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и другие законодательные акты для уточнения используемой терминологии;

Закон о внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана «О миграции». Новые нормы предусматривают переход на электронный формат регистрации, продления срока действия регистрации и снятия с учёта иностранных граждан и лиц без гражданства в информационной системе Государственной миграционной службы.

Кроме того, перед парламентариями с ежегодным докладом выступила уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане — омбудсмен Я.Гурбанназарова.

Все вынесенные на рассмотрение проекты законов и постановлений были одобрены и приняты единогласно.