Китай пробурил ледник горячей водой на 3413 метров

Китайская 42-я антарктическая экспедиция успешно завершила испытания системы горячего бурения, достигнув рекордной глубины 3413 метров, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство природных ресурсов КНР. Этот показатель значительно превысил предыдущий мировой рекорд в 2540 метров.

Работы проводились в районе подледникового озера Цилинь на востоке Антарктиды. Как отметил руководитель группы Го Цзинсюэ, озеро скрыто под ледяным щитом толщиной более 3 км.

Технология горячего бурения позволяет плавить лед струей воды под высоким давлением без использования химических реагентов, что исключает загрязнение древней экосистемы озера.

По словам Го Цзинсюэ, подобные подледниковые озера существуют в полной темноте, при низких температурах, поэтому ученым пришлось работать в условиях экстремального холода.

«Бурение здесь представляет собой передовой рубеж исследований, позволяя изучать древние изменения климата, границы жизни и расширять человеческие знания», — подчеркнул Го Цзинсюэ

По словам профессора Цзилиньского университета Чжан Наня, главной целью теста была демонстрация работы системы, которая обеспечит техническую поддержку для дальнейших наблюдений и сбора проб воды и донных отложений.

Успех испытаний означает, что Китай теперь обладает технологиями для бурения на 90% поверхности ледяного щита Антарктиды и во всей Арктике.

Эксперты подчеркивают, что изучение таких озер позволяет исследовать древние изменения климата и границы существования жизни на планете.