Британский банк Lloyds ввел в совет директоров ИИ-бота

Британский банк Lloyds Banking Group, входящий в индекс FTSE 100, ввел ИИ-ассистента в работу совета директоров. Как сообщает The Sunday Times, это первый случай, когда искусственный интеллект используется на столь высоком уровне управления среди крупных компании мира.

Чат-бот разработан специально для задач топ-менеджмента. Он помогает снижать влияние человеческой предвзятости при принятии решений, консультирует по вопросам кибербезопасности и анализирует конфиденциальные данные.

Ассистент создан компанией Board Intelligence. Её глава Пиппа Бегг отметила, что бизнес активно использует чат-ботов, но редко доверяет им работу с закрытой информацией. Для Lloyds был разработан специальный инструмент с высоким уровнем защиты, исключающим внешний доступ.

На текущем этапе бот используется в основном при подготовке руководства к заседаниям, однако в будущем он сможет полноценно участвовать в дискуссиях. При этом предоставление ИИ права голоса в компании-разработчике считают «опасным шагом».

Lloyds Banking Group занимает второе место в Великобритании по числу клиентов.

Внедряя ИИ, банк стремится заявить о себе как о «крупнейшей финтех-компании» страны. По оценкам организации, в 2025 году инструменты генеративного искусственного интеллекта помогли создать добавленную стоимость в размере 50 миллионов фунтов стерлингов, а по итогам 2026-го этот показатель планируется удвоить. Кроме того, Lloyds успешно завершил девятимесячный эксперимент с IBM по использованию квантовых технологий для предотвращения экономических преступлений и намерен применять их в связке с ИИ.