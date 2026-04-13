Tesla разрабатывает новый компактный кроссовер стоимостью менее $30 тыс.

Компания Tesla приступила к разработке нового электрического кроссовера, который станет компактнее и дешевле популярной Model Y, передает агентство Reuters со ссылкой на инсайдеров, знакомых с ситуацией.

По предварительным данным, производство новой модели планируется наладить в Китае.

Будущая новинка будет иметь длину около 4,28 метра и снаряженную массу в полторы тонны. Для снижения стоимости электромобиль планируют оснастить только одним двигателем и батареей меньшей емкости по сравнению с текущими моделями.

Ожидается, что цена такого кроссовера может составить менее 30 тысяч долларов, что сделает его самым доступным в линейке Tesla.

На данный момент проект находится на ранней стадии, и официальные сроки запуска в серийное производство пока не называются.